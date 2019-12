Weltklasse-Reflexe! Ter Stegen überragt bei Barcelona-Sieg gegen Atlético Madrid

Nationaltorwart Marc-André ter Stegen hat den FC Barcelona mit zwei überragenden Paraden vor einem Punktverlust im Topspiel der La Liga gegen Atlético Madrid bewahrt. Der 27-Jährige rettete im ersten Durchgang der Partie im Wanda Metropolitano zwei Mal in allerhöchster Not und wurde nach 90 Minuten mit einer weißen Weste belohnt. Und auf der anderen Seite war wie so oft Verlass auf Lionel Messi: Der Megastar traf in der 86. Minute nach Vorlage von Luis Suarez zum spielentscheidenden 1:0 (0:0). Barcelona bleibt Spitzenreiter, Atlético Sechster.