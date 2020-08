Knieprobleme bei ter Stegen: Nationaltorhüter vom FC Barcelona muss operiert werden

Der FC Barcelona bekommt einen neuen Trainer. Quique Setién ist am Montag entlassen worden, seine Nachfolge wird aller Voraussicht nach Ronald Koeman antreten. Und in die Vorbereitung auf die neue Saison unter dem neuen Übungsleiter wird Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen wohl erst verzögert einsteigen können. Wie Barca am Montag bekannt gab, muss sich ter Stegen am Dienstag einer Operation am Knie unterziehen.