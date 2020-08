Barcelona-Star Ter Stegen erfolgreich am Knie operiert – Nationaltorhüter fehlt Bundestrainer Löw für fünf Spiele

Der deutsche Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen ist am Dienstag erfolgreich am Knie operiert worden. Das teilte sein Klub FC Barcelona mit und bezifferte die Ausfallzeit auf zweieinhalb Monate. Der frühere Gladbacher, der in der abgelaufenen Saison mehrfach Probleme mit dem rechten Knie hatte, unterzog sich einem Eingriff an der Patellasehne. Ter Stegen selbst hatte sich vor der OP auf Instagram zu Wort gemeldet: "Ich bin in Bezug auf die Situation ruhig und positiv gestimmt und werde bald zurückkehren" , schrieb er.

Urlaub für Neuer, ter Stegen fällt aus: DFB-Torhüter für Nations League unklar

Nach der OP wird Ter Stegen sicher den Saisonstart am 12. September mit Barcelona verpassen. Auch für die ersten fünf Länderspiele des Jahres im September und Oktober wird der 28-Jährige nicht zur Verfügung stehen. Zum Auftakt trifft die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes in der Nations League am 3. September auf Spanien. Anschließend stehen Partien in der Schweiz, gegen die Türkei, in der Ukraine und wieder gegen die Schweiz an.

Da die Spieler des FC Bayern München – so auch DFB-Stammkeeper Manuel Neuer – nach dem Final-Turnier in der Champions League einige Tage Urlaub bekommen sollen, ist zumindest für die ersten Spiele unklar, wer das deutsche Tor hütet. Bundestrainer Joachim Löw will seinen Kader in der kommenden Woche verkünden.