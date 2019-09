Ter Stegen über Rolle als Neuer-Ersatz im DFB-Team: "Habe für mich eine Antwort gefunden"

Marc-André ter Stegen hat den Kampf um den Stammplatz im deutschen Tor nicht abgeschrieben - obwohl Bundestrainer Joachim Löw sich zuletzt klar auf Manuel Neuer festgelegt hatte. Ter Stegen bekräftigte gegenüber t-online.de trotzdem, Neuer den Platz abjagen zu wollen: "Ich will maximal erfolgreich sein und habe das große Ziel, die Nummer eins der Nationalmannschaft zu werden.“

Diesen Meilenstein will ter Stegen aber erreichen, ohne sich unbeliebt zu machen. "Ich will dieses Ziel nicht über jeden Preis erreichen", betonte der Torwart des FC Barcelona, der neben den Brasilianern Alisson Becker (Liverpool) und Ederson (ManCity) als Welttorhüter nominiert wurde. "Fußball ist das eine, aber für mich ist Menschlichkeit das Wichtigste. Ich möchte in den Spiegel schauen und sagen können: 'Du hast ehrlich gearbeitet, hast intern offen deine Ambitionen angesprochen. Aber du warst immer fair und hast nach außen nicht verrückt gespielt.'" Der 27-Jährige absolvierte bisher 22 Länderspiele.

Situation im DFB-Tor "natürlich schwierig" für ter Stegen

Löw hatte sich nach der verkorksten WM klar für Neuer ausgesprochen, obwohl der Bayern-Keeper seit Jahren mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hat und nach dem Turnier eigentlich ein Generationenwechsel anstand. Ter Stegen hatte zuvor seine Ansprüche auf einen Stammplatz hinterlegt. Einige Spieler sollen sich vor dem Turnier außerdem für einen Wechsel auf der Torwartposition ausgesprochen haben.

Die Situation sei für ihn "natürlich schwierig", gestand ter Stegen. "Du gibst dein Bestes, aber bist nicht da, wo du hin möchtest." Er will sich mit "einer Top-Form und Top-Leistungen" für die Neuer-Nachfolge in Stellung bringen." In der Endauswahl des Welt-Torhüters zu sein, sei deshalb "ein besseres Argument als jedes Wort", sagte der frühere Torwart von Borussia Mönchengladbach, der 2014 nach Barcelona gewechselt war.

Das sagt ter Stegen über eine Rückkehr in die Bundesliga

Der Transfer ins Ausland habe ihn "auf persönlicher Ebene extrem weitergebracht", sagte ter Stegen. In den letzten fünf Jahren kam der Deutsche an der Seite von Lionel Messi & Co. bisher 193 Mal zum Einsatz. "Ich will nicht ausschließen, dass es irgendwann auch wieder zurück in die Bundesliga geht – aber bis hierhin bereue ich nichts und würde auch nichts rückgängig machen wollen."

