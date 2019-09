Trotz ter Stegen-Rettungstat: Hätte der Reus-Elfmeter wiederholt werden müssen?

Es hätte gleich zwei gute Gründe gegeben, warum die Ausführung des Elfmeters hätte wiederholt werden können: Nach dem Foul von Barcelonas Semedo an Dortmunds Jadon Sancho trat Reus in der 57. Minute zum Foulelfmeter an - und vergab. Ter Stegen hielt den (eigentlich gut platzierten) Schuss von Reus und konnte den Ball danach sogar festhalten.

Videobeweis hätte sich bei Reus-Elfmeter einschalten können

Eigentlich ist dieser Fall sogar einer für den Videobeweis. Doch dieser schaltete sich in Dortmund am Dienstagabend nicht ein. Die Schiedsrichter-Experten "Collinas Erben" hatten bei Twitter eine Erklärung dafür. "Anders als die FIFA bei der WM in Frankreich und der DFB legt die UEFA die neue Ein-Fuß-Regel für den Torwart beim Elfmeter nicht so streng aus. Deshalb griff der VAR in Dortmund nicht ein", schrieben sie auf ihrem Twitter-Account.