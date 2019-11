Barcelona-Keeper ter Stegen legt Torhüter-Zoff im DFB-Team bei: "Jedes Wort darüber wäre Quatsch"

Im September ging es heiß her bei der Frage, wer künftig die Nummer eins in der deutschen Nationalmannschaft ist. Das Duell um die Vorherrschaft im Tor des DFB-Teams zwischen Manuel Neuer und Marc-André ter Stegen wurde öffentlich in den Medien ausgetragen. Rund zwei Monate danach ist es ruhiger geworden, was dieses Thema angeht. In den letzten beiden Länderspielen des Jahres entschied sich Bundestrainer Joachim Löw für Job-Sharing. In der EM-Qualifikation spielte Neuer gegen Weißrussland und ter Stegen gegen Nordirland. Auch wenn der Keeper des FC Bayern in ter Stegens Wohnzimmer in Mönchengladbach den Vorzug bekam, gab es keine öffentliche Diskussion mehr.