Barcelona-Torwart Marc-André Ter Stegen zur Super League: Pläne "nicht pauschal verurteilen"

Marc-André ter Stegen will sich nicht an der Kritik an der gescheiterten Super-League beteiligen. Das erklärte der Barca-Keeper und DFB-Nationaltorwart im Interview bei "Sport1". Er wolle die Pläne weder gutheißen noch verurteilen, sagte der 29-Jährige. Dafür kritisierte er die jüngsten Fan-Proteste in England scharf.