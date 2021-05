Verkauf von ter Stegen? Raiola bietet Barca offenbar Milan-Keeper Donnarumma an

Aktuell steht der deutsche Nationalspieler dem Klub aber nicht zu Verfügung. Am Donnerstag wurde er in Malmö an der Patellarsehne des rechten Knies operiert. Bis zu drei Monate fällt ter Stegen wohl aus. Damit würde er auch den Start in die kommende Spielzeit verpassen. Als Profi des FC Barcelona? Neben den Katalanen gebe es mit Juventus Turin einen weiteren Interessenten für Donnarumma, der laut transfermarkt.de mit einem Marktwert von 60 Millionen Euro zu den teuersten im Sommer vertragslosen Profis zählt.