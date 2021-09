Termin fix: Doku über den FC Bayern startet Anfang November – FCB-Boss Kahn gibt Einblick in Serie

"FC Bayern – Behind the Legend". Unter diesem Titel geht am 2. November eine Dokumentation über den deutschen Rekordmeister auf Sendung. Amazon Prime Video produzierte insgesamt sechs Episoden und stellt diese in knapp sechs Wochen online. "Es werden die Tradition, die Gegenwart und die Zukunft des deutschen Rekordmeisters miteinander auf eine Weise verknüpft, wie es sie noch nie zu sehen gab", teilt der FC Bayern mit.

"Wir freuen uns sehr, dass der Sendestart von 'FC Bayern – Behind the Legend' näherrückt. In dieser Dokumentation werden unsere Fans den Klub so nah wie nie zuvor erleben: So funktioniert, so tickt der FC Bayern, mit all seinen Ausprägungen und Facetten. Es ist eine tiefblickende Serie für unsere Anhänger auf der ganzen Welt, die sicher auch für die Fußball-Fans interessant ist, die es normalerweise nicht so mit unserem Verein halten", wird Oliver Kahn, Vorstandsvorsitzender des FC Bayern, in einer Mitteilung zitiert.