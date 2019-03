Termin festgelegt: RB Leipzig testet Anfang August gegen Paris Saint-Germain

Leipzig. Bereits Ende Februar berichtete der SPORTBUZZER über ein geplantes Testspiel zwischen RB Leipzig und Paris Saint-Germain . Nun steht laut "Bild" auch das Datum für das Duell mit dem französischen Spitzenclub fest. Demnach wird PSG am 3. August in der Red Bull Arena auflaufen. Demnach haben sich die Roten Bullen vertraglich einen Einsatz der ganz großen Stars wie Kylian Mbappe und Neymar zusichern lassen.

Testspiel ist Teil des Löw-Wechsels

Das Testspiel ist ein Teil der Wechselvereinbarungen, die beim Weggang von RB-Co-Trainer Zsolt Löw nach Paris verhandelt wurden. PSG hatte im Sommer rund eine Million Euro bezahlt, um den Herzenswunsch von Cheftrainer Thomas Tuchel zu erfüllen. Absolut sicher ist das Aufeinandertreffen übrigens dennoch nicht: Sollte Leipzig den DFB-Pokal holen, müsste das Team von Ralf Rangnick am selben August-Wochenende im Supercup gegen den Deutschen Meister antreten.

Ein Festtag für Spieler und Fans! Im Juli 2014 schlug der frisch gebackene Zweitligist RB Leipzig in einer mitreißenden Partie das große "PSG" um Superstar Zlatan Ibrahimovic mit 4:2. ©

Bereits vor viereinhalb Jahren war der französische Serienmeister das erste Mal in Leipzig zu Gast. Damals gewann RB unter anderem gegen ein mit Super-Star Zlatan Ibrahimovic bestücktes Team mit 4:2. PSG steht auch in dieser Saison unangefochten auf Platz eins der Ligue 1. In der Champions League schied das Team hingegen nach einer bitteren 1:3-Niederlage im Achtelfinal-Rückspiel gegen Manchester United aus.