Neuer Termin fix: DFB-Pokal-Viertelfinale zwischen Regensburg und Bremen im April

Das wegen etlicher Coronafälle abgesagte Viertelfinale im DFB-Pokal zwischen Jahn Regensburg und Werder Bremen wird am Mittwoch, den 7. April, nachgeholt. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag mit. Der Anstoß im Stadion des Zweitligisten in Regensburg erfolgt um 18.30 Uhr (Sport1 und Sky).

