Termine fix: Englischer Verband legt Zeitpunkt für Fortsetzung des FA-Cups fest

Das Finale des FA-Cups soll die englische Fußball-Saison am 1. August beenden. Die Football Association veröffentlichte einen Tag nach der Premier League am Freitag die Termine für die noch ausstehenden Pokal-Spiele. Das Viertelfinale des FA-Cups soll am 27. und 28. Juni ausgetragen werden. Dabei spielt unter anderem Titelverteidiger Manchester City gegen Newcastle United. Am 18. und 19. Juli sind die Halbfinals geplant.

Am Donnerstag hatte die Premier League bekannt gegeben, dass der Neustart am 17. Juni mit zwei Nachholspielen erfolgen soll. Am darauf folgenden Wochenende, beginnend ab Freitag, wird dann erste komplette Spieltag absolviert werden - mit neuen Anstoßzeiten. So werden die Spiele zukünftig am Freitag um 21 Uhr, am Samstag um 13.30 Uhr, 16 Uhr, 18.30 Uhr und 21 Uhr, am Sonntag um 13 Uhr, 15 Uhr, 17.30 Uhr und 20 Uhr sowie montags um 21 Uhr angepfiffen. Die Begegnung in England werden aufgrund der Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie ohne Zuschauer stattfinden.

Fortsetzung oder Abbruch: So ist der Stand in den internationalen Topligen Das Coronavirus legt den Fußball in Europa lahm - mit Ausnahme der weißrussischen Liga müssen alle Wettbewerbe pausieren. Die Länge der Zwangspause ist dabei unterschiedlich bemessen. Der SPORTBUZZER fasst den Stand zusammen - wie lange pausieren die Ligen in Europa? ©

Teams beschlossen einstimmig die Rückkehr ins Mannschaftstraining