Termin für Prozessauftakt gegen Benjamin Mendy steht fest - ManCity-Profi weiter in Untersuchungshaft

Der Prozess gegen den französischen Top-Spieler Benjamin Mendy vom englischen Meister Manchester City soll am 24. Januar 2022 beginnen. Diesen Termin setzte das Gericht in der westenglischen Stadt Chester am Freitag fest. Dem 27-Jährigen werden Vergewaltigung in mehreren Fällen und sexuelle Nötigung vorgeworfen. "Die Anklagen beziehen sich auf drei Klägerinnen im Alter von über 16 Jahren. Die Taten sollen zwischen Oktober 2020 und August 2021 stattgefunden haben", erklärte die Polizei von Cheshire Ende August.

