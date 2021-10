Termin für WM-Auslosung fix: Am 1. April 2022 bekommt Flick seine Gruppengegner für Katar

Bundestrainer Hansi Flick und die deutsche Nationalmannschaft werden ihre Vorrundengegner für die WM 2022 in Katar am 1. April des kommenden Jahres erfahren. Die Gruppen der Weltmeisterschaft sollen am Tag nach dem FIFA-Kongress am 31. März in Doha ausgelost werden, bestätigte der Weltverband am Donnerstag.

