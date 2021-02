Termin steht fest: RB Leipzigs Viertelfinale im DFB-Pokal live im Free-TV

Leipzig. RB Leipzigs weitere Termin-Planungen konkretisieren sich. Der DFB hat am Mittwoch die zeitgenaue Ansetzung des Pokal-Viertelfinales bekanntgegeben. Demnach empfangen die Messestädter den VfL Wolfsburg am 3. März (Anstoß 20.45 Uhr) in der Red-Bull-Arena. Die Partie wird live in der ARD und damit im Free-TV übertragen.

