Termin vorverlegt: Auslosung der 2. DFB-Pokalrunde findet am 29. August statt

Änderung in der DFB-Pokal-Planung: Der DFB legte einen neuen Termin für die Auslosung der Duelle in Runde zwei fest. Wie der Verband am Montagmittag mitteilte, wird die Ziehung der Lose "aus organisatorischen und logistischen Gründen" auf Sonntag, den 29. August (ab 18.30 Uhr/ARD) vorverlegt. Ursprünglich war die Auslosung für den 5. September angesetzt. Ausgespielt werden die Spiele am 26. und 27. Oktober. Anzeige

Bei der Auslosung für die nächste Pokalrunde werden alle Partien der Auftaktrunde bereits ausgespielt sein. Bislang haben sich insgesamt 27 Teams in ihren Erstrundenspielen durchgesetzt. Am Montag folgen vier weitere Partien (u.a. 1. FC Kaiserslautern gegen Borussia Mönchengladbach), ehe das Nachholspiel zwischen dem Bremer SV und Deutschlands Rekordmeister und Rekordpokalsieger FC Bayern am 25. August die erste Hauptrunde abschließt. Die Partie der Münchener beim Fünftligisten musste aufgrund mehrerer Corona-Fälle beim Amateurklub verschoben werden.