Termindruck hoch: Arbeitspapier zum Sachsenpokal wartet auf Zustimmung der Vereine

„Darin haben wir die unterschiedlichen Positionen weitgehend zusammenbringen wollen und das ganze am Wochenende erneut besprechen“, berichtet SFV-Spielausschuss-Chef Volkmar Beier. Ohne, dass der Verband genauere Aspekte daraus schon preisgab, dürfte es in der Grundtendenz darum gehen, das eigentlich anstehende Achtelfinale wegzulassen, um dann, möglichst schon am 1./2. Mai mit dem Viertelfinale fortzusetzen. Und zwar nur mit den sieben Dritt- oder Regionalligisten . Denn nur diese dürfen derzeit spielen oder zumindest trainieren. Den Amateursportlern, also den Oberligisten den Sachsenligisten oder gar den Mannschaften aus Landesklasse oder Stadtliga, von denen ebenfalls noch welche im Rennen sind, ist nicht einmal Training erlaubt. Um aber wieder spielen zu können, bräuchten sie wenigstens drei bis vier Wochen Trainingsvorbereitung, um einigermaßen fit und vor Sportverletzungen gefeit zu sein. Das ist angesichts der Pandemielage jedoch kaum mehr zu erwarten, kaum mehr zu schaffen.

Die Enge der Terminkette wird diktiert vom „Finaltag der Amateure“, den der DFB auf 29. Mai angesetzt hat. An diesem Sonnabend sollen in dieser Saison alle Landespokal-Endspiele stattfinden. Sie werden dann – fast schon traditionell – in einer Art Konferenzschaltung von der ARD übertragen. Das dabei herausspringende TV-Geld wird an die Landesverbände und damit weitgehend an die Pokalteilnehmer verteilt.