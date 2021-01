EM, Olympia und Co.: Termine, Fakten und TV-Übertragungen zu den zehn Sport-Highlights im Jahr 2021

Da aufgrund der aktuellen Situation nach wie vor unklar ist, in welchem Ausmaß und ob überhaupt wieder Zuschauer zu den Events zugelassen werden können, ist es umso wichtiger zu wissen, wo EM, Olympia und Co. übertragen werden. Der SPORT BUZZER zeigt, welche zehn Sport-Highlights ihr dieses Jahr nicht verpassen dürft und wie ihr sie live im TV verfolgen könnt.

Mit viel Sport ins neue Jahr

Gleich zu Beginn des Jahres kommt der Fan voll auf seine Kosten. Das Finale der PDC-Darts-WM im Londoner Alexandra Palace lässt bei allen Fans der runden Scheibe das Herz höher schlagen. Nicht wie zuletzt an Neujahr, sondern am 3. Januar wird der Weltmeister und damit der Nachfolger von Titelverteidiger Peter Wright gekürt. Rekordsieger Phil Taylor (16 Titel) ist nicht mehr dabei. Der Engländer hatte seine Karriere nach der Final-Niederlage gegen Rob Cross am 1. Januar 2018 beendet.

Zeit zum Verschnaufen bleibt nach dem Endspiel im „Ally Pally“ nicht. Schon am 14. Januar geht es mit der Handball-WM weiter. Ausgetragen wird das Turnier zum zweiten Mal in der Geschichte in Ägypten. Nach 108 Spielen kommt es am 31. Januar zum Showdown im Finale. Die deutsche Auswahl um Trainer Alfred Gislason trifft in der Vorrunde auf die Kapverdischen Inseln, Ungarn und Uruguay.