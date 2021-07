Vier Mannschaften können weiter vom ganz großen Coup träumen. Nachdem am Freitag Top-Favorit Italien und Spanien die ersten Tickets für das Halbfinale der Europameisterschaft lösten, folgten dem Duo am Samstag Dänemark und England in die Vorschlussrunde. Damit stehen die Halbfinal-Paarungen am Dienstag und Mittwoch fest. Der SPORTBUZZER, das Sportportal des RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), gibt einen Überblick, wie das paneuropäische Turnier nach dem Viertelfinale weiter geht.

