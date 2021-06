Nach einem spektakulären Achtelfinal-Spieltag am Montag mit einer regelrechten Torflut in beiden Duellen wurden am Dienstag unter deutscher Beteiligung die letzten beiden Startplätze für das EM -Viertelfinale ausgespielt. Damit stehen nun die vier Viertelfinal-Paarungen am Freitag und Samstag endgültig fest. Ebenso die Termine und an welchen Orten gespielt wird. Der SPORT BUZZER, das Sportportal des RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), gibt einen Überblick, wie das paneuropäische Turnier nach dem Achtelfinale weiter geht.

Die deutsche Mannschaft bestritt am Dienstag im Prestigeduell gegen England das vorletzte Achtelfinale. Im sagenumwobenen Wembley-Stadion reichte die Leistung von Neuer, Kimmich und Co. nicht zum Weiterkommen. Die Partie endete mit 0:2. Mit der Niederlage steht ebenso fest: Die Ära Joachim Löw findet nach fast 15 Jahren ein jähes Ende. In der Runde der besten Acht kämpft England nun um den Einzug in das Halbfinale. Dafür geht es am 3. Juli im Olympiastadion von Rom gegen das Team aus aus der Ukraine. Das siegreiche Team würde dann am 7. Juli (21 Uhr) in Wembley auf den Sieger aus der Partie Tschechien gegen Dänemark treffen.