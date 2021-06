Mit den Gruppen E und F haben am Mittwoch die letzten acht Mannschaften die EM -Vorrunde abgeschlossen. Damit ist nunmehr klar, wie die Paarungen im Achtelfinale aussehen. Ebenso steht fest, an welchen Terminen und an welchen Orten gespielt werden wird. Der SPORT BUZZER, das Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), wirft einen Blick darauf, wie das paneuropäische Turnier nach der Vorrunde weiter geht.

Die deutsche Mannschaft ist dank eines 2:2 gegen Ungarn am Mittwochabend mit großer Mühe ins Achtelfinale eingezogen. Sie belegt den zweiten Platz in der Gruppe F und trifft damit in der Runde der letzten 16 auf England. Sollte die Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw den Sprung ins Viertelfinale schaffen, würde sie am 3. Juli in Rom auf den Sieger der Begegnung Schweden gegen die Ukraine treffen.