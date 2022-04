Termine, Paarungen, TV, Prämien: So läuft das Halbfinale der Champions League

Das Halbfinale der Champions League ist komplett - und die Bundesliga ist zum zweiten Mal nacheinander nur Zuschauer. Am Dienstagabend hatte sich der FC Bayern als letzter verbliebener deutscher Vertreter gegen Außenseiter FC Villarreal aus dem Wettbewerb verabschiedet . Der Underdog aus Spanien fordert nun den FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp. Im zweiten Vorschlussrunden-Duell stehen sich Real Madrid und Manchester City gegenüber. Doch wie genau läuft das Halbfinale ab? Wann wird gespielt? Wer überträgt die Partien im TV? Und was können die Klubs verdienen? Der SPORT BUZZER gibt einen Überblick.

Schon in knapp zwei Wochen geht es in der Königsklasse weiter. Die Halbfinal-Hinspiele werden am 26./27. April ausgetragen. Die Rückspiele finden 3./4. Mai statt. Anpfiff aller Partien ist wie gewohnt um 21 Uhr. Die genauen Ansetzungen der Champions-League-Halbfinals im Überblick:

Welcher Sender überträgt das Halbfinale der Champions League?

Amazon Prime und DAZN teilen sich die Übertragungen auf. So werden die beiden Spiele am 26. April und am 3. Mai bei Amazon zu sehen sein, DAZN geht am 27. April und 4. Mai live auf Sendung. Das Finale am 28. Mai in Paris findet dann den Weg ins Free-TV. Neben DAZN sendet auch das ZDF live aus dem Stade de France.