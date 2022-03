Das Pokal-Halbfinale ist ausgelost. Neben dem großen Titelfavoriten RB Leipzig wollen aus der Bundesliga Union Berlin und der SC Freiburg den Pott. Zweitligist Hamburger SV will derweil seine Außenseiterrolle für die Sensation nutzen. Der SPORT BUZZER gibt einen Überblick über die wichtigsten Informationen im Kampf um den Einzug in das Finale im Berliner Olympiastadion.

Die beiden Partien sind für Dienstag, 19. April, und Mittwoch, 20. April, jeweils um 20.45 Uhr geplant. Die zeitgenauen Ansetzungen gibt der DFB vermutlich am Montag bekannt. Das große Ziel des Quartetts ist das Endspiel am 21. Mai im Berliner Olympiastadion.

Wer überträgt die Halbfinale-Spiele live im TV?

Beide Spiele werden von der ARD live im Free-TV gezeigt. Zudem zeigt Bezahl-Sender Sky die zwei Partien ebenfalls live. In der ARD-Mediathek oder auf sportschau.de sowie via Sky Go können die Spiele zudem im Livestream verfolgt werden.