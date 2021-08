Termine, TV-Übertragung, Prämien: Die wichtigsten Infos zum DFB-Pokal im Überblick

Am Freitagabend beginnt im DFB-Pokal der lange Weg ins Finale nach Berlin. Für die Bundesliga-Klubs ist es nach einer strapaziösen Sommer-Vorbereitung der erste ernstzunehmende Gradmesser vor dem Liga-Auftakt am 13. August. Die unterklassigen Klubs befinden sich indes bereits im Wettkampf-Rhythmus und wittern ihre große Chance auf eine Überraschung. Wann die Duelle steigen, wo sie im TV zu sehen sind und alle weiteren wichtigen Informationen rund um den Pokal-Wettbewerb, hat der SPORTBUZZER zusammengetragen. Anzeige

Wann finden die Spiele der ersten Runde im DFB-Pokal statt? Die diesjährige Spielzeit des DFB-Pokals startet am Freitag, dem 6. August. Bis zum Montagabend (9. August) stehen dann insgesamt 31 Erstrunden-Partien auf dem Programm. Auf die Duelle zwischen Dynamo Dresden und dem SC Paderborn sowie 1860 München und Darmstadt 98 am Freitag folgt der Hauptblock der Spiele am Samstag. Unter anderem muss Vorjahresfinalist RB Leipzig bei Zweitligist SV Sandhausen bestehen. Zwischen dem VfL Osnabrück den dem SV Werder Bremen kommt es zum Kräftemessen zweier Nord-Klubs. Auch das Aufeinandertreffen zwischen Drittligist Wehen Wiesbaden und Borussia Dortmund findet trotz des vorangegangen Corona-Wirbels beim BVB wie geplant statt. Am Sonntag folgt unter anderem mit dem zweiten Nord-Duell zwischen Eintracht Braunschweig und dem Hamburger SV ein weiteres Highlight. Montag schließt die Partie 1. FC Kaiserslautern gegen Borussia Mönchengladbach das verlängerte Pokal-Wochenende ab. Eine Besonderheit: Das Spiel von Rekord-Pokalsieger FC Bayern München beim Bremer SV musste wegen mehrerer Corona-Fälle beim Oberligisten verschoben werden. Als neuer Termin für die Partie wurde der 25. August festgelegt.

Wo werden die DFB-Pokalspiele im TV übertragen? Im Vergleich zur vergangenen Saison gibt es bezüglich der Rechtevergabe der TV-Übertragung keine Änderungen. So wird der Pay-TV-Sender Sky auch in diesem Jahr sämtliche 63 Pokal-Partien übertragen. Zusätzlich bietet die ARD insgesamt neun Spiele im Free-TV an. Dies betrifft jeweils ein ausgewähltes Spiel der ersten und zweiten Runde, jeweils zwei Begegnungen im Achtel-, Viertelfinale, das komplette Halbfinale sowie das Endspiel. Ein weiteres Spiel pro Runde läuft zudem bis zur Runde der letzten Acht beim Free-TV-Sender Sport1. In der ersten Runde wird die Partie zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Borussia Mönchengladbach in der ARD im Free-TV zu sehen sein. Auch das Duell zwischen dem Bremer SV und dem FC Bayern wird auf Sport1 kostenfrei übertragen. Aufgrund der Neu-Terminierung der Partie müssen sich die Zuschauer jedoch bis zum 25. August gedulden.

Welche Prämien winken den Teams? Die Corona-Pandemie wirkt sich auch auf die Ausschüttung der Prämien im DFB-Pokal aus. Die 64 Teilnehmer müssen dabei mit Einschränkungen rechnen. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) orientiert sich bei der Einnahmenverteilung an der Vorsaison, berichtete der Kicker am Donnerstag. In der Pokal-Spielzeit 2020/21 waren zwar 160.628 Euro für die Teilnahme an der ersten Runde ausgeschüttet worden, fest zugesichert worden waren den Vereinen allerdings nur "grundsätzlich 80 Prozent der maximal möglichen Ausschüttungssumme". Die Amateurklubs erhielten zusätzlich 30.000 Euro zur Umsetzung des Hygienekonzeptes. In der Saison 19/20 waren in der ersten Runde 175.500 Euro pro Klub ausgeschüttet worden. Für die Teilnahme an der zweiten Runde gab es in der Vorsaison grundsätzlich 336.054 Euro, für das Achtelfinale 673.245 Euro. Die Viertelfinal-Teilnehmer hatten rund 1,3 Millionen Euro bekommen, die Halbfinalisten rund 2,6 Millionen Euro.

Wie viele Zuschauer sind bei den DFB-Pokalspielen zugelassen? Die jeweilige Auslastung der Arenen hängt in diesem Jahr von den örtlichen Inzidenzwerten ab und wird in enger Abstimmung der Klubs mit den Gesundheitsämtern und Behörden getroffen. Die Spannweite reicht in der ersten Pokalrunde von 745 Zuschauern im Stadion von Eintracht Norderstedt bis zu möglichen 20.000 Zuschauern auf dem Betzenberg des 1. FC Kaiserslautern. Allerdings liegt die Sieben-Tage-Inzidenz der Stadt im südlichen Rheinland-Pfalz aktuell bei knapp 48. Sollte der Wert auch am Freitag bei über 35 liegen, dürfen am kommenden Montag im Topspiel gegen Borussia Mönchengladbach "nur" 5.000 Fans ins Stadion. Vorne mit dabei sind zudem die Partien zwischen Dynamo Dresden und dem SC Paderborn (16.000 Zuschauer), zwischen Waldhof Mannheim und Eintracht Frankfurt (12.000 Zuschauer) sowie zwischen Hansa Rostock und dem 1. FC Heidenheim (15.000 Zuschauer).