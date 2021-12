Terminflut in England: Liverpool-Trainer Klopp plädiert für Kürzung im League Cup – Conte pflichtet bei

Liverpool-Trainer Jürgen Klopp hat seine Kritik an der engen Terminierung der Spiele in Premier League und Co. erneuert. Dabei sprach sich der Ex-BVB-Coach dafür aus, im League Cup lediglich ein Halbfinal-Spiel auszutragen, um die Finalisten zu ermitteln. Unterstützung erhielt er von Tottenham-Trainer Antonio Conte.