Terminiert: Die ersten vier Bundesliga-Gegner der TSV Hannover-Burgdorf stehen fest

Vorfreude ist am schönsten. Das gilt für die Recken-Handballer, die schon zwei Wochen vor ihrem Einstieg in die Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison zumindest die ersten vier Kontrahenten kennen. Der Ligaverband Handball-Bundesliga (HBL) hat gestern die Punktspielansetzungen bis zum 8. September verkündet. Dabei gibt es für die TSV Hannover-Burgdorf wenig Anlass zur Furcht vor einem Fehlstart, sondern vielmehr gute Erinnerungen. „Die ersten vier Spiele halten interessante Aufgaben für uns parat“, sagte der Sportliche Leiter Sven-Sören Christophersen.

Es folgt am Samstag, 31. August (20.30 Uhr), das erste Auswärtsspiel der TSV in Göppingen. 27:26 und 30:29 gewannen die Württemberger in der Vorsaison, Frisch Auf landete zudem als Tabellenachter klar vor Hannover (13.). Allerdings erlebten die Recken im August 2016 eine Auswärtssternstunde in Göppingen, als sie Trainer Jens Bürkle dort zu einem 34:23-Sieg führte.

GWD Minden, Frisch Auf Göppingen, HBW Balingen-Weilstetten und TBV Lemgo-Lippe heißen diese Gegner. Los geht es am Sonntag, 25. August (16 Uhr), gegen Minden in Hannover, der Austragungsort steht noch nicht fest. Das Duell mit den Ostwestfalen hat aufgrund der Entfernung von rund 75 Kilometern zwischen beiden Städten Derbycharakter, zudem hat GWD zu Beginn des Jahrtausends versucht, selbst in Hannover Fuß zu fassen. Das gut einjährige Gastspiel in der Tui-Arena endete im Streit mit Arena-Eigentümer Günter Papenburg. Sportlich lief es in der Vorsaison für die Recken gut gegen Minden mit zwei Siegen (30:25 und 32:29).

Wiedersehen mit dem Ex

Der damalige Coach bietet die Überleitung zum zweiten Heimspiel. Am Mittwoch, 4. September (19 Uhr), spielen die Recken gegen Aufsteiger Balingen. Die Württemberger kehrten nach zwei Jahren in die Bundesliga zurück – mit Bürkle auf der Bank. Der 38-Jährige hat durchwachsene Erinnerungen an sein Engagement in Hannover von 2015 bis 2017 – in diese Zeit fiel auch das vorerst letzte Duell beider Teams im Winter 2017 mit einem 29:26-Erfolg der Balinger in der Swiss-Life-Hall.

Vier Tage später, am Sonntag, 8. September (16 Uhr), treten die Recken beim TBV Lemgo-Lippe an, der in der Vorsaison einen Rang besser platziert war. Für das hannoversche Team von Trainer Carlos Ortega spricht der direkte Vergleich: In Lemgo siegten die Recken mit 31:26. Diese Statistik lässt Christophersen das Ziel formulieren, „möglichst erfolgreich in die neue Saison zu starten“.

Einzeltickets für die Bundesliga gibt es nach dem 20. Juli, Dauerkarten dagegen können sich die Fans schon sichern. Informationen gibt es unter www.die-recken.de/tickets/dauerkarte.