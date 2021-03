Terodde, Dursun und Karaman: Schalke 04 offenbar an Zweitliga-Trio interessiert

Der sportlich und finanziell schwer angeschlagene Bundesliga-Letzte FC Schalke 04 muss sich aktuell auch ernsthaft mit der 2. Bundesliga auseinandersetzen. Nur noch ein Wunder würde den Revierklub vor dem Abstieg retten. Die Verantwortlichen planen offenbar schon im Detail das Aufgebot für die kommende Serie im Unterhaus. Der aktuelle Sportchef Peter Knäbel sowie U19-Trainer Norbert Elgert und Ex-Profi Mathias Schober beschäftigen sich dabei laut Sport Bild unter anderem mit drei Kandidaten für den Angriff.

Dem Bericht zufolge sollen es die Mitglieder der Task Force Kaderplanung auf drei im Sommer ablösefreie Zweitliga-Spieler abgesehen haben. Wenig überraschend taucht dabei der Name Simon Terodde auf. Der Dauertorschütze der 2. Bundesliga kommt aktuell für den Hamburger SV auf 20 Treffer, in den Jahren 2016, 2017 und 2019 holte sich der inzwischen 33-Jährige jeweils die Torjägerkrone. In der 2. Liga kommt der HSV-Stürmer insgesamt auf 138 Tore in 245 Partien. Der frühere S04-Sportchef Jochen Schneider habe in der Vergangenheit bereits konkret das Terodde-Umfeld kontaktiert.