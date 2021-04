"Denken, der hat sie nicht alle": HSV-Profi Terodde nach Elfmeter-Ärger gegen Darmstadt sauer 

Oh weh, HSV! Der Nordklub muss nach einer 1:2-Heimniederlage gegen den SV Darmstadt 98 um den Aufstieg in die Bundesliga zittern. Am Freitagabend unterlag der Hamburger SV dem Tabellenzwölften nach Gegentreffern von Erich Berko (51. Minute) und Torjäger Serdar Dursun (60.). Jeremy Dudziak gelang der Anschlusstreffer (77.). Damit kann der HSV von den Verfolgern überholt werden. Dafür müssen die SpVgg Greuther Fürth und Holstein Kiel jedoch ihre Nachholspiele gewinnen. Vorerst bleiben die Hamburger Zweiter in der Tabelle hinter Spitzenreiter VfL Bochum. Anzeige

Der HSV droht in der entscheidenden Phase erneut vom Aufstiegskurs abzukommen. Nach dem ernüchternden Remis im jüngsten Spiel gegen Hannover 96 trotz 3:0-Führung hatte Trainer Daniel Thioune von seiner Mannschaft mehr Cleverness gefordert. Daraus wurde allerdings nichts. "Es war unterm Strich eine verdiente Niederlage. Es war ein Wildwest-Spiel, das wollten wir nicht eingehen", sagte Torjäger Simon Terodde nach der Partie bei Sky. Trainer Thioune ergänzte: "Das Ergebnis ist sehr bitter. Meiner Mannschaft kann ich nicht vorwerfen, dass sie versucht hat, wieder ins Spiel zu kommen. Die Entschlossenheit im Abschluss hat gefehlt."

... und eine bestehen bleibende Elfmeter-Entscheidung! In der 72. Minute pfiff Schiedsrichter Robert Kampka nach einem angeblichen Foul von Torschütze Dursun an Terodde auf Höhe des Elfmeter-Punktes - und entschied auf Strafstoß. Der Darmstädter traf den Torjäger leicht am Oberkörper und hinderte ihn am Schuss. Nach Ansicht der Videobilder nahm Kampka seinen Elfmeter-Pfiff jedoch zurück. Eine strittige Entscheidung: "Ich drehe mich im Strafraum, will ausholen. Für mich ein klarer Elfer. Ich spüre den Kontakt von Dursun", versicherte Terodde und redete sich in Rage. "Ein ganz klarer Elfmeter. Jetzt sitzen ein paar Leute vor dem Fernseher und denken, der hat sie nicht mehr alle. Aber ich bin schon lange dabei. Ich will mich nicht lächerlich machen."

Fehlte dem Schiedsrichter eine Kamera-Perspektive beim Videobeweis?

Für zusätzlichen Wirbel sorgte, dass Kampka - wie die TV-Bilder belegen - bei seiner Entscheidungsfindung mit dem Videoassistenten nicht alle Perspektiven auf seinen Monitor eingespielt wurden. Laut Sky bekam der Schiedsrichter die Hintertor-Kamera nicht zu sehen. Dort war der leichte Kontakt, anders als auf den ihm zugespielten Szenen, zu erkennen. "Ich bin 60 Meter entfernt und habe nicht gesehen, was ihm eingespielt wurde. Es ist wieder ein Fehler entstanden, wo keiner sein darf. Es nicht zu akzeptieren, dass diese Perspektive dem Schiedsrichter nicht eingespielt worden ist", schimpfte Thioune. HSV-Profi Klaus Gjasula regte sich ebenfalls auf: "Die in Köln sind wahrscheinlich im Restaurant was essen."