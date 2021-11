Terodde-Rekordtor und Elfmeter-Wirbel: Füllkrug rettet Werder gegen Schalke einen Punkt

Niclas Füllkrug verwandelte in der neunten Minute der Nachspielzeit einen höchst umstrittenen Strafstoß nach Foul von Henning Matriciani an Roger Assalé zum 1:1. Nach Ansicht der Videobilder entschied Schiedsrichter Tobias Stieler auf den Elfmeter, der zum Remis führte. Zuvor hatte Simon Terodde die Gäste vor 42.100 Zuschauern im ausverkauften Weserstadion in der 82. Minute in Führung gebracht. Terodde ist damit nun mit 154 Toren alleiniger Rekordtorschütze der 2. Bundesliga.