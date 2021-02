Mehr Optionen für BVB-Trainer Terzic: Hazard, Bürki und Zagadou zurück im Team-Training

Borussia Dortmund kann wohl zeitnah in den Pflichtspielen wieder auf Thorgan Hazard, Roman Bürki und Dan-Axel Zagadou zurückgreifen. Das Trio fiel zuletzt verletzt aus und konnte am Dienstag wieder am Mannschaftstraining teilnehemn. Hingegen fällt Manuel Akanji (Faserriss) weiter aus, Thomas Delaney (Schlag auf den Fuß bekommen) pausierte am Vormittag bei der Einheit.

Hazard absolvierte in diesem Jahr aufgrund einer Oberschenkelzerrung und eines Muskelfaserrisses noch keine Partie. Zuletzt kam der belgische Offensivspieler im November 2020 bei der 1:2-Niederlage gegen den 1. FC Köln zum Einsatz. Bei Zagadou ist der letzte Auftritt noch nicht so lange her. Der Innenverteidiger stand vor seinem Muskelfaserriss beim 1:1-Remis gegen Mainz 05 das letzte Mal für den BVB auf dem Platz. "Wir hoffen, das wir am Wochenende vielleicht schon mit ihm planen können", sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc gegenüber den Ruhr Nachrichten. Die Rückkehr der Franzosen wäre wichtig, da dem BVB mit Mats Hummels aktuell nur ein gelernter Innenverteidiger zur Verfügung steht.