Testen, warten, testen: Für Judo-Ass Scoccimarro ist es längst die neue Normalität

Nichts sehen außer Sporthalle und Hotelzimmer - bevor es für die Lessienerin auf die Judo-Matte geht, muss sie den ersten Kampf gegen die Langeweile gewinnen. Ihre Strategie: "Zuletzt in Doha habe ich viel gelesen während der Quarantäne und auch ein wenig Yoga gemacht. Also man kann sich schon gut beschäftigen, auch mit Kartenspielen", verrät Scoccimarro, die gerade ein Buch des Dalai Lama ("Zurück zur Menschlichkeit") liest.

Zur Routine wird anscheinend auch, dass die Lessienerin vor Wettkämpfen nicht direkt auf die Auslosung schaut. So hatte es das MTV-Ass vor dem Masters in Doha gehandhabt, dann in Katar auf der Matte geliefert, Bronze geholt. "Ich werde es erst einmal so beibehalten." Denn: " So denke ich weniger über die Auslosung nach und ich fand es auch wirklich sehr gut."

In Tel Aviv ist Scoccimarro als Weltranglisten-Achte an Position sechs gesetzt. Von den Top-Kämpferinnen fehlen in Israel nur die Japanerinnen Yoko Ono und Chizuru Arai. Die Lessienerin hat auf dem Papier als stärkste Konkurrentin Margaux Pinot aus Frankreich in ihrem Pool. Bevor es am Freitag gegen die Weltranglisten-Dritte gehen könnte, muss die 23-Jährige zunächst die Usbekin Gulnoza Matniyazova besiegen, dann die Gewinnerin des Duells Ai Tsunoda Roustant (Spanien)/Alice Bellandi (Italien) aus dem Weg räumen. Die Lessienerin hat jedenfalls ein konkretes Ziel - egal, gegen wen es geht: "Ich will mir wieder eine Medaille erkämpfen." Eurosport 1 überträgt am Freitag von 16 bis 18 Uhr live.