Testergebnisse da: Vorerst keine weiteren Corona-Fälle bei RB Leipzig

Leipzig. Zwischenzeitliches Aufatmen bei RB Leipzig: Die am Dienstag durchgeführte PCR-Testreihe bei den Lizenzspielern sowie dem Trainer- und Funktionsteam hat keine weiteren positiven Corona-Fälle zutage gefördert. Das teilte der Bundesligist am Mittwoch via Twitter mit. Der Club will nun noch eine weitere Schnelltestung durchführen und dann wieder ins Mannschaftstraining einstellen.