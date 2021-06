Plötzlich Testpflicht für Nachwuchssportler: Auf der Wiese alles frei, auf der Vereinsanlage nicht

Ein Spielchen? Besser auf der Wiese

Tatsächlich sind die diesbezüglichen Regelungen der Verordnung einmal mehr kompliziert formuliert. Grundsätzlich sind kontaktfreier und Kontaktsport für Minderjährige in Gruppen bis zu 20 Personen testunabhängig erlaubt, aber eben nur im Außenbereich und nicht wie bisher auch auf Außensportanlagen. Für die gilt neuerdings: kontaktfreier und Kontaktsport sind altersunabhängig in Gruppen bis zu 30 Personen möglich. Für den Kontaktsport gilt allerdings die Pflicht zur Vorlage eines tagesaktuellen Negativtests sowie zur Kontaktdatenerfassung.

Das heißt ganz praktisch: Ein Nachwuchs-Fußball-Team aus 18 Kindern und Jugendlichen kann sich zum kontaktfreien Training auf dem Vereinsgelände treffen. Wollen die Kids dann allerdings ein Abschlussspielchen machen, geht das nur mit einem entsprechenden Test. Oder, ganz böse formuliert: Trainer und Team treten zum finalen Kick einfach auf der benachbarten Wiese außerhalb des Sportplatzes an. Denn die zählt zum Außenbereich und stellt keine Außensportanlage dar. Das alles mutet ein wenig an wie ein Schildbürgerstreich.

Landessportbund macht Front

Für den Landessportbund hört an diesem Punkt der Spaß auf. „Warum nun gerade Minderjährigen bei der Rückkehr zu ihrem Sport weitere Steine in den Weg gelegt werden, während überall sonst Beschränkungen entfallen, ist völlig unverständlich“, schimpft LSB-Generalsekretär Christian Dahms. „Mit Regelungen wie dieser verspielt der Verordnungsgeber, das Sächsische Staatministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt, seine Glaubwürdigkeit und belastet gerade ehrenamtlich organisierten Strukturen mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand.“

Beschwerde abgewiesen

Die aktuelle Verordnung gilt bis zum 13. Juni. Abhilfe könnte es also frühestens mit den dann ab 14. Juni folgenden Regelungen geben. Ob eine solche Anpassung aber tatsächlich vorgenommen wird, „kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden“. Für Sachsens Regionen mit einer niedrigen Sieben-Tages-Inzidenz besteht indes Hoffnung auf eine anderweitige Lösung des Problems. Liegt der Wert an 14 aufeinanderfolgenden Tagen unter 35 entfällt laut Verordnung die Testpflicht. In Leipzig war das Stand Mittwoch an acht aufeinanderfolgenden Tagen der Fall.