Testpleiten und dünner Kader: Haben die Recken wirklich alles im Griff?

Drei Testspielpleiten am Stück, eine bei Zweitligist HSV Hamburg. Zuletzt gab es am Freitag ein 21:28 beim SC Magdeburg. Da kann einem schon mulmig werden, zumal es bereits am Donnerstag losgeht in der Bundesliga gegen GWD Minden. Kapitän Fabian Böhm jedoch macht sich keine Sorgen: „Ich habe ein sehr gutes Gefühl für den Start.“

Entscheidend für den Nationalspieler: „Wir haben in Magdeburg wirklich gut verteidigt und einen großen Schritt nach vorne gemacht.“ Nach dem Abpfiff in der Getec-Arena hatte Böhm lange mit dem Team im Kreis gestanden und eine eindringliche Ansprache gehalten.