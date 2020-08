Engelhardt bricht den Bann: Hansa Rostock müht sich zum Testspielsieg in Wismar

Hinten hatte Wismar zudem Glück, dass Verhoek per Kopf nur die Latte traf (24.). Es war nicht der Tag des Niederländers, der auch seine dritte Großchance kläglich versemmelte: Nach Vorarbeit von Vollmann schoss der Mittelstürmer den Ball aus acht Metern über das Tor (29.). Auch ein Versuch von Rother aus spitzem Winkel konnte Anker-Keeper Seide nicht in Verlegenheit bringen (35.).

Auf den ersten Torschuss für den FC Anker mussten die 400 Zuschauer, größtenteils Anker-Mitglieder und -Sponsoren, volle 37 Minuten warten. Beim Distanzschuss von Steinfurt musste Keeper Klatte nachfassen. Ohne Treffer ging es in die Kabinen – ein Achtungserfolg für den Sechstligisten, der damit für sein beherztes Spiel in der Defensive belohnt wurde.

In der Halbzeitpause wechselte Härtel alle Feldspieler aus. Hansa blieb überlegen, ging aber weiterhin höchst nachlässig mit seinen Möglichkeiten um: Auch Breier brachte den Ball aus aussichtsreicher Position nicht im Wismarer Tor unter (54.). Roßbach per Kopf und Butzen (beide 67.) starteten die nächsten Versucher, abr auch sie scheiterten mehr oder weniger kläglich.

Für die Härtel-Elf steht bereits am Freitag der zweite Test an. Gegner ist dann der Regionalligist Berliner AK. Der prominenteste Kontrahent der Vorbereitung wartet am Sonntag in Hamburg mit dem HSV. Dort wird es ein Wiedersehen mit Aaron Opoku geben, der nach einjähriger Leihe aus Rostock zu seinem Stammverein zurückgekehrt ist. Beide Spiele finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.