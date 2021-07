Testspiel: FC Bayern München gegen Ajax Amsterdam live im TV und Online-Stream sehen

Der erste Auftritt von Julian Nagelsmann im Testspiel gegen den Ligakonkurrenten 1. FC Köln lief nicht nach Plan. Ohne die großen Namen und mit vielen Jugendspielern musste der neue Bayern -Trainer mit einem Rumpfkader antreten - und verlor sein Debüt mit 2:3. Im Rahmen des "Audi Football Summit" trifft der amtierende deutsche Meister nun auf den amtierenden niederländischen Meister Ajax Amsterdam. Bevor es am 6. August im ersten Pflichtspiel der Saison im DFB-Pokal gegen den Bremer SV geht, treffen die Bayern in Testspielen noch auf Borussia Mönchengladbach (28.7) und auf den SSC Neapel (31.7). Die Borussen sind zudem der Gegner beim Auftaktspiel der Saison 2021/22 in der Bundesliga.

Als amtierender niederländischer Champion startete Ajax Amsterdam bereits früher in die Vorbereitung als die Bayern. Am 3. Juli eröffneten sie die Saison mit einem 6:0-Sieg gegen Koninklijke HFC. Die Bayern sind allerdings nicht der erste deutsche Klub, gegen den die Amsterdamer in der Vorbereitung testen. Auch der SC Paderborn durfte sich mit Ajax messen, verlor gegen die Niederländer aber mit 1:4. Zudem gewann die Mannschaft um Ex-Frankfurter Sebastian Haller gegen den belgischen Erstligisten RSC Anderlecht (2:0). Im Anschluss an die Begegnung mit dem FC Bayern warten noch RB Leipzig (31.7) und Leeds United (4.8) auf die Elf von Erik ten Hag, bevor es zum Pflichtspielstart im Finale des Johan-Cruyff-Schaal gegen die PSV Eindhoven geht.