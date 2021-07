Testspiel: Borussia Dortmund gegen Athletic Bilbao live im TV und Online-Stream sehen

Bereits am zweiten Tag des BVB-Trainingslagers wird die Mannschaft von Trainer Marco Rose auf dem Platz gefordert. Mit Athletic Bilbao ist der Tabellenzehnte der vergangenen Saison der Gast in St. Gallen. Bisher mussten die Dortmunder in der Vorbereitung eine Niederlage gegen Ligakonkurrent VfL Bochum beim "Cup der Traditionen" hinnehmen (1:3), schlugen zuvor aber den FC Gießen zum Auftakt der Testphase (2:0). Mit Bilbao steht nun der nächste Härtetest für die Borussen an. Einige EM-Fahrer und verletzte Akteure kehren wieder auf den Platz zurück. Unter anderem steht Rose wohl der viel umworbene Top-Stürmer Erling Haaland wieder zur Verfügung.

