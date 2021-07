Testspiel: Borussia Dortmund gegen den FC Gießen live im TV und Online-Stream sehen

Seit zehn Tagen ist für die meisten Profis von Borussia Dortmund der Urlaub vorbei. Am 3. Juli hat der neue Trainer Marco Rose seine Mannschaft erstmals zum Mannschaftstraining geladen. Zwar dauert es noch, bis auch die EM -Spieler wie Mats Hummels oder Thomas Delaney aus der Erholungspause auf den Trainingsplatz zurückkehren, auch Top-Star Erling Haaland stieg erst später ins Training ein. Mit den bisherigen Einheiten ist Rose dennoch schon zufrieden. "Wer von der Mannschaft da ist, macht einen sehr guten Eindruck" , sagte der 44-Jährige. Am Dienstag steht gegen den Regionalligisten FC Gießen jetzt das erste Testspiel auf dem Programm.

Am 23. Juli geht es für den BVB ins Trainingslager nach Bad Ragaz in der Schweiz. Dort stehen weitere Testspiele gegen Athletic Bilbao (24. Juli), den MSV Duisburg und den VfL Bochum (27. Juli) sowie den FC Bologna (30. Juli) an. Am 7. August steigt mit der Erstrunden-Partie im DFB-Pokal beim Drittligisten SV Wehen Wiesbaden das erste Pflichtspiel der Saison 2021/22. Zum Bundesliga-Auftakt am 14. August empfängt der BVB die Frankfurter Eintracht im Signal Iduna Park.