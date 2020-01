Borussia Dortmund startet mit einem Testspiel gegen Standard Lüttich in das neue Jahr. Im Trainingslager in Marbella steht die Partie gegen den belgischen Top-Klub um 16 Uhr auf dem Programm. Nach dem Tod von Hans Tilkowski läuft der BVB im Freundschaftsspiel gegen Lüttich mit Trauerflor auf.

Sturm-Juwel Erling Haaland ist beim Testspiel nicht mit dabei. Der 19 Jahre alte Neuzugang von RB Salzburg klagt aktuell über leichte Knieprobleme. "Das Ziel ist es, Erling noch in Marbella ins Mannschaftstraining zu integrieren", teilte der Verein voller Hoffnung auf eine Genesung des Torjägers bis zum Rückrundenauftakt am 18. Januar beim FC Augsburg mit.

Die Blessur des 20 Millionen Euro teuren Norwegers passte in Bild. Denn der Start des Bundesliga-Vierten in die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte verlief suboptimal. Neben Haaland müssen weitere Profis auch nach fast zweiwöchiger Pause weiter kürzertreten. Marco Reus, Thomas Delaney, Thorgan Hazard und Marcel Schmelzer werden vorerst nur dosiert trainieren. Auch der offenbar wechselwillige Paco Alcácer gehört zum großen Kreis der Rekonvaleszenten, die nur dosiert belastbar sind. Noch gar nicht mit dabei ist Jacob Bruun Larsen. Der Angreifer leidet aktuell an einer Bronchitis. Immerhin ist Taktgeber Axel Witsel nach seiner Gesichtsverletzung wieder zurück im Teamtraining und lief mit einer Schutzmaske auf.