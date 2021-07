Testspiel: Gladbach gegen den FC Groningen live im TV und Online-Stream sehen

Gut eine Woche vor dem Punktspiel-Start im DFB-Pokal bei Drittligist 1. FC Kaiserslautern (9.8., 20.45 Uhr) hat Borussia Mönchengladbach unter Neu-Trainer Adi Hütter anscheinend in die Spur gefunden. Nach durchwachsenen ersten Testspielen gegen Viktoria Köln (2:2) und dem SC Paderborn (1:3) ließen die jüngsten Auftritte der "Fohlen" (1:0 gegen den FC Metz, 2:0 gegen den FC Bayern ) aufhorchen. Am Samstag (15.30 Uhr) wollen die Gladbacher diesen Trend gegen den FC Groningen fortsetzen und gegen den niederländischen Klub weiteres Selbstvertrauen für die Saison 2021/22 sammeln.

Insbesondere die Generalprobe des Bundesliga-Starts gegen den Rekordmeister am vergangenen Mittwoch in der Allianz Arena vor 6000 Zuschauern hat Eindruck hinterlassen. 16 Tage vor dem Eröffnungsspiel zwischen diesen beiden Klubs (13.8., 20.30 Uhr) zeigte die Hütter-Elf dank Toren von Hannes Wolf und Michael Wentzel eine starke Leistung gegen die - zugegebenermaßen - ersatzgeschwächten Münchener. Am Samstag gegen Groningen können bis zu 18 000 Zuschauer die Gladbacher im Borussia-Park unterstützen.

Den Support der eigenen Fans können die Spieler gut gebrauchen, denn auch die Borussia geht zum Ende der Vorbereitung etwas auf dem Zahnfleisch. Am Tag nach dem Sieg über den FCB standen dem österreichischen Trainer nur 13 Spieler zur Verfügung, darunter immerhin die EM-Fahrer Yann Sommer, Marcus Thuram, Matthias Ginter, Florian Neuhaus, Nico Elvedi und der zuletzt verletzte Kapitän Lars Stindl.