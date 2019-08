Testspiel: Der BVB zu Gast bei Preußen Münster live im kostenlosen Online-Stream

Einen Tag nach dem erfolgreichen Pokalauftakt gegen den KFC Uerdingen tritt Borussia Dortmund bei einem weiteren Drittligisten an: Am Samstagnachmittag (15:00 Uhr) ist der Vizemeister für ein Testspiel bei Preußen Münster zu Gast. Das Spiel ist der letzte Test vor dem Start in die neue Bundesliga-Saison am kommenden Wochenende, wo der BVB mit einem Heimspiel gegen Augsburg startet. Das Spiel im Preußenstadion an der Hammer Straße dürfte vor allem für die Spieler, die beim 2:0-Sieg gegen Uerdingen nicht randurften, die Gelegenheit sein, noch ein paar Spielminuten zu ergattern, bevor die Saison endgültig Fahrt aufnimmt.