Testspiel der Dresdner Eislöwen abgebrochen

Dresden. Die Dresdner Eislöwen haben den zweiten Testspielsieg in Folge eingefahren, allerdings endete die Partie mit einem Eklat. Das Team von Trainer Bradley Gratton setzte sich beim Zweitligisten HC Benatky nad Jizerou in 50 Minuten mit 6:2 (3:1, 2:1, 1:0) durch. Eine Minute später brachen die Schiedsrichter das Spiel ab. Offizieller Grund: Wegen zunehmender Härte sei die Sicherheit der Spieler gefährdet gewesen. Ausgangspunkt waren zwei fragwürdige Strafen gegen Mario Lamoureux und Dale Mitchell. Letzterer machte seinem Ärger deutlich Luft und wurde vom Eis geschickt. Kapitän Thomas Pielmeier erklärte: „Wir haben das Spiel von Anfang an dominiert und den Gegner unter Druck gesetzt. Wie auch im letzten Test verteilten die Offiziellen viele Strafen, die ich nicht alle nachvollziehen kann. Wir hätten das Spiel gern zu Ende gebracht, denn wir waren klar die bessere Mannschaft. Schlussendlich war die Entscheidung aber folgerichtig, denn es hätte beiden Teams nicht geholfen, die Partie bis zur letzten Minute durchzuziehen.“