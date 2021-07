Testspiel: Eintracht Frankfurt gegen AS Saint-Étienne live im TV und Online-Stream sehen

Erstmals nach rund 300 Tagen werden im letzten Testspiel von Eintracht Frankfurt gegen AS Saint-Étienne am Samstag (15.30 Uhr) wieder bis zu 10.000 Fans ihr Team im Deutsche Bank Park unterstützen. SGE-Profi Steven Zuber, der unter der Woche ins Mannschaftstraining zurückgekehrt war, beschrieb diese neue Situation als "etwas Außergewöhnliches". Sportlich gesehen wollen die Hessen die Vorbereitung genau eine Woche nach der Niederlage gegen Racing Straßburg (2:3) mit einem Erfolgserlebnis beenden - erneut im Duell mit einem Ligue-1-Klub.

Aus der knappen Pleite gegen den anderen Frankreich-Verein aus Straßburg konnte Trainer Oliver Glasner sowohl negative als auch positive Erkenntnisse ziehen: "Die Niederlage ist uns durch die Abwehrfehler selbst zuzuschreiben. Ansonsten haben wir wenig zugelassen und es gab viele Lichtblicke." Ähnliches gilt für die anderen Testspiele zuvor gegen Wehen Wiesbaden (1:3), den SV Sandhausen (1:0) und den FC Gießen (6:1).

Aktuell muss die Eintracht auf Filip Kostic und Sebastian Rode verzichten. Kostic konnte am Mittwoch wegen einer Erkältung nicht trainieren, Rode fehlt wegen einer Reizung im Knie. Zudem fällt Ajdin Hrustic aufgrund eines positiven Corona-Tests bis auf Weiteres aus, wie der Bundesligist am Donnerstag bestätigte. Ob die anderen genannten Spieler am Samstag gegen Saint-Étienne in der Generalprobe vor dem Pokalspiel bei Waldhof Mannheim (08.08., 15.30 Uhr) auflaufen können, ist noch unklar.