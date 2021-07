Testspiel: FC Bayern München gegen den 1. FC Köln live im TV und Online-Stream sehen

Julian Nagelsmann soll beim FC Bayern München eine neue Ära prägen. Der Nachfolger von Hansi Flick ist als Trainer des Bundesliga-Rekordmeisters angetreten, und das mit einem einzigartigen Preisschild von 25 Millionen Euro auf seinem Rücken. "Der Druck wäre für mich der gleiche, wenn ich 500.000 Euro gekostet hätte", erklärte der 33-Jährige nach seinem Dienstantritt an der Säbener Straße. "Denn ich möchte ja so oder so beim FC Bayern alles gewinnen." An diesem Samstag kann er beim ersten Testspiel gegen den Ligakonkurrenten vom 1. FC Köln damit anfangen.

Auf ein Trainingslager verzichtet der FC Bayern in diesem Sommer. Nagelsmann will den EM-Fahrern weitere Reisestrapazen ersparen. Weitere Testspiele stehen für die Münchner dagegen sehr wohl an: Beim Audi Football Summit treffen Manuel Neuer, Thomas Müller und Co. am 24. Juli (16.30 Uhr/RTL und Magenta TV) auf Ajax Amsterdam und am 31. Juli (16.30 Uhr/RTL und Magenta TV) auf den SSC Neapel. Dazwischen empfängt das Team am 28. Juli in der Allianz Arena Borussia Mönchengladbach (18 Uhr/kostenlos bei Magenta TV).