Testspiel: FC Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach live im TV und Online-Stream

Bisher durchlebte der neue Bayern-Trainer Julian Nagelsmann eine durchaus turbulente Vorbereitung mit seiner Mannschaft. In Abwesenheit der Nationalspieler trat der Rekordmeister nur mit einem Rumpfkader auf - und ist noch ohne einen Sieg. Auf die knappe 2:3-Niederlage gegen Bundesliga-Konkurrent 1. FC Köln folgte ein 2:2 gegen den niederländischen Meister Ajax Amsterdam. Im Rahmen des "Audi Football Summit" warten am Mittwoch die Gladbacher auf den FC Bayern (18 Uhr). Die Paarung liefert einen Vorgeschmack auf den ersten Spieltag der neuen Bundesliga-Saison: Dort empfängt die Borussia den deutschen Rekordmeister am 13. August in Gladbach.

