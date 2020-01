FC Bayern blamiert sich in Testspiel gegen Nürnberg: Zweitligist schießt Flick-Team ab

Der FC Bayern München hat den Start ins neue Jahr komplett verpatzt. Knapp eine Woche vor dem FCB-Start in die Bundesliga-Rückrunde gegen Hertha BSC in einer Woche verlor der Rekordmeister beim 1. FC Nürnberg mit 2:5 (1:1). Das Team von Trainer Hansi Flick enttäuschte beim ersten und einzigen Testspiel in der Winter-Vorbereitung gegen den abstiegsbedrohten Zweitligisten auf ganzer Linie.