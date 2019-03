Testspiel gegen Zweitligisten: Übt Hannover 96 schon für kommende Saison?

"Nein, wir üben nicht schon mal für die 2. Liga", stellte Hannover 96 in einem Tweet bei Bekanntgabe des Testspiel in der Länderspielpause gegen Arminia Bielefeld mit einem Augenzwinkern klar. Dennoch ist die Mannschaft von Thomas Doll am 22. März im Rahmen eines Freundschaftsspiels in der SchücoArena zu Gast.

Das Spiel steht unter dem Motto: "Zu Gast bei Freunden". Immerhin hatten die Bielefelder in der Saison 2016/17 maßgeblichen Anteil am Aufstieg von Hannover 96. So schoss die Arminia am 33. Spieltag Lokalrivale und Aufstiegskonkurrent Eintracht Braunschweig mit 6:0 aus dem Stadion. Mit dem Kantersieg wurden die Weichen Richtung 96-Aufstieg gestellt, denn die Roten selbst bezwangen zeitgleich den VfB Stuttgart und lösten eine Woche später in Sandhausen das Ticket zur Rückkehr in die Bundesliga.