Testspiel-Tage für Borussia Mönchengladbach im unmittelbaren Einzugsgebiet. In der Partie Gladbach gegen Athletic Bilbao am Sonntag (16 Uhr) in Velbert stellt sich die rheinische Borussia zum zweiten Mal binnen von nur 24 Stunden einem internationalen Testspiel-Gegner.

Am Samstag wusste die Mannschaft des neuen Trainers Marco Rose in Straelen beim 2:1 gegen SCO Angers aus Frankreich zu gefallen. Einen 0:1-Pausenrückstand drehte man durch Tore von Abdoulaye Bamba (72.) und Patrick Herrmann (76.) noch in einen 2:1-Erfolg um. Nun geht es in Velbert gegen die Basken aus Bilbao, auf die die Gladbacher zuletzt vor fünf Jahren in einem Testspiel getroffen waren. Damals gab es einen 3:1-Erfolg für Athletic Bilbao.

Bei der Borussia stand Neuzugang Stefan Lainer von RB Salzburg in der Startelf. Auch der von EA Guingamp verpflichtete Stürmer Marcus Thuram, Sohn des französischen Weltmeisters Lilian Thuram, machte in Straelen sein Pflichtspieldebüt für die ,,Fohlen-Elf." Trainer Marco Rose musste verletzungsbedingt auf Christoph Kramer (Bänderriss im Sprunggelenk), László Bénes (Sprunggelenksbeschwerden) sowie Mamadou Doucouré, Lars Stindl, Breel Embolo und Julio Villalba (alle im Aufbautraining) verzichten. Zudem weilt Ibrahima Traoré nach seiner Afrika-Cup-Teilnahme noch im Urlaub. Athletic Bilbao belegte in La Liga in der abgelaufenen Saison Rang acht. Der baskische Traditionsklubs setzt bei Transfers ausschließlich auf einheimische Spieler und holte unter anderem den Innenverteidiger Peru Nolaskuain oder Mittelstürmer Asier Villalibre aus der eigenen B-Mannschaft.

Wie sehe ich das Spiel Gladbach gegen Athletic Bilbao live im Stream?

Der Streamingdienst DAZN zeigt Gladbach gegen Athletic Bilbao am Sonntag ab 16 Uhr live. Kommentator ist Marcel Seufert. Ein Abo ist erforderlich. Der Streamingdienst kostet 9,99 Euro pro Monat.

Gibt es auch einen (kostenlosen) Livestream?

Ja. DAZN-Neukunden können das Spiel Gladbach gegen Athletic Bilbao komplett kostenfrei anschauen. Neukunden erhalten einen Freimonat. Wer diese Bindung mit DAZN scheut, dem bietet das Internet natürlich Alternativen, um das Testspiel Gladbach gegen Athletic Bilbao kostenfrei im Stream zu sehen. Dabei bewegt man sich in einer juristischen Grauzone. Wer Sport illegal streamt, kann sich strafbar machen. Zudem muss man sich auch schlechte Bild- und Tonqualität, fremdsprachige Kommentatoren, nervige Pop-ups und penetrante Wett-Angebote einstellen.

