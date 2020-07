Erstes Testspiel steht fest: Hannover 96 spielt am 8. August gegen den HSC 

Nur sechs Tage später ist das erste Testspiel geplant, es wird der einzige Kick gegen einen Regionalligisten sein. Also gegen eine Mannschaft, die aus Halbprofis besteht.

Die Vorbereitung auf die Saison 2020/2021 ist speziell. Für alle Bundesligisten. Auch für Hannover 96. Am 30. Juli sind die Ferien vorbei, dann steht der erste Corona-Test und weitere ärztliche Untersuchungen an. Tags darauf geht es mit dem Laktattest weiter, der offizielle Trainingsauftakt ist für den 2. August vorgesehen.

Nach SPORTBUZZER-Informationen ist dies der HSC Hannover. Die Mannschaft von Trainer Martin Polomka, zum Zeitpunkt des Abbruchs Schlusslicht der Regionalliga Nord und nur noch Viertligist, weil es keine Absteiger gab, fordert die Roten am Samstag, 8. August, heraus. Das Spiel soll in der HDI-Arena am Maschsee stattfinden und um 11 Uhr angepfiffen werden.

Wann und wie oft wird der HSC getestet?

Es sollen nur noch letzte Details zu klären sein, beispielsweise wann und wie oft sich die HSC-Spieler auf Covid-19 testen lassen und wer die Kosten dafür übernimmt. Dies schreibt die Deutsche Fußball-Liga (DFL) für die Testspiele der Erst-, Zweit- und Drittligisten verbindlich vor, weswegen die weiteren 96-Partien in der Vorbereitung auch gegen Profiteams stattfinden sollen, die ohnehin engmaschig getestet werden.