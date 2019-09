Nach schwächerer erster Hälfte: Hannover 96 gewinnt Test beim TSV Havelse mit 6:1

Vielleicht hat aber anfangs auch nur der Zimmermann-Effekt gewirkt - und der Havelser Trainer besonders gut bei 96 gelernt. Jan Zimmermann macht seit Montag jetzt auch den zweiten Teil seines Praktikums in der Fußballlehrerausbildung beim Kollegen Mirko Slomka. Morgens stand Zimmermann noch im 96-Dress auf dem Trainingsplatz, abends führte er den Gegner der Roten zu einem starken Auftritt in Hälfte eins. Jedenfalls war da nicht zu erkennen, wer denn hier nun der Zweit- und wer der Viertligist war.

Wenn schon die Neustart-Taste gedrückt wird, dann muss doch auch zu sehen sein, dass das System hochfährt. Das 2:1 von Hannover 96 in Kiel soll ja im Saisonrückblick mal als der Anfang für bessere Zeiten gewürdigt werden. Der Zwischenstopp beim Test bei Regionalligist TSV Havelse hat den Aufwärtstrend bestätigt, zumindest die Leistung der zweiten Halbzeit beim 6:1 liefert jedenfalls durchaus Gründe, dass sich etwas in die richtige Richtung bewegen könnte.

Slomka hatte dabei darauf verzichtet, eine Stammelf nach dem Kiel-Spiel sich weiter einspielen zu lassen. Er schickte in jeder Hälfte Mischteams aus Topelf und Ersatzspielern auf den Rasen, wie übrigens auch Zimmermann. Es begann standesgemäß, Florent Muslija verwandelte einen Freistoß aus 20 Metern direkt (4.). Mit der einbrechenden Dämmung war dann aber erstmal weniger von den Profis zu sehen. Es haperte vor allem im Offensivspiel. Gekonnte und durchkomponierte Angriffsaktionen blieben die Ausnahme.

Nach einer Ecke steht es 1:1

Der Ausgleich fiel nach der ersten Ecke für Havelse, Noah Plume köpfte ein (17.). Ein Gegentor nach eine Standard leicht gemacht - auch das typisch 96 in dieser Saison. Die Abwehr im Tiefschlaf, das wiederholte sich jedoch nicht.

Zur zweiten Hälfte wurde es richtig ungemütlich, es fing heftig an zu regnen. Eine Ente machte es sich sogar dagegen an der Außenlinie gemütlich, das war ihr Wetter. Fußball spielen war bei den Verhältnissen weniger angenehm. Beide Trainer tauschten auch kräftig durch. 96 spielte unter Flutlicht nun zielstrebiger, mit mehr Zug zum Tor. Muslija empfahl sich mit seinem zweiten Treffer (51.), einem Distanzschuss aus 18 Metern für den Einsatz am kommenden Montag gegen Nürnberg.